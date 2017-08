Alle nieuwe features van Firefox op een rij

Firefox wordt automatisch bijgewerkt op de achtergrond van versie 54 naar 55 - tenzij systeembeheerders bijvoorbeeld zulke updates hebben uitgeschakeld in de organisatie met een group policy - en zoals de meeste software wordt het gefaseerd uitrgerold. Sommige gebruikers hebben versie 55 al binnen, anderen krijgen hem een dezer dagen.

Een van de opvallende vernieuwingen is de ondersteuning van WebVR in de nieuwste versie, waar Mozilla-chef Sean White deze uitgebreide blogpost over heeft geschreven. Hij vertelt hoe hij in 1994 geïnspireerd raakte door een presentatie over webgebaseerde virtual reality en dat met de ondersteuning in Firefox 55 nu een langgekoesterde droom realiteit is geworden.

De WebVR-API, waarvan een draftversie vorige maand werd gepubliceerd, is gebouwd door een werkgroep binnen de W3C, geleid door ontwikkelaars van Mozilla en Google. Hij is alleen voor Windows-machines beschikbaar en wordt behalve door Firefox ondersteund door Google's Chrome en Microsofts Edge. Hier kun je demo's zien van content die al gemaakt is met WebVR en Mozilla's VR-framework A-Frame.

Het eerste prototype (2104) van Mozilla's VR-implementatie: