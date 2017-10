Honda's nieuwste robot redt je uit de brand

Honda is al decennia bezig met het bouwen van robots. De eerste Asimo stamt al uit 1986. De nieuwste robot zal niet zo gauw omvallen als hij een trap probeert, zoals een tien jaar terug nog het geval was. De nieuwe robot E2-DR is bedoeld als redder in nood in rampgebieden en kan bijvoorbeeld lopen over pijpen of rondslingerend puin lopen.

Hij heeft een roterend torso om ladders te kunnen beklimmen, zodat de knieën naar buiten gericht blijven staan. De robot beweegt misschien nog een beetje langzaam, maar is ontzettend lenig. IEEE Spectrum wijst erop dat de meeste opdrachten die de mechanische persoon kan uitvoeren een brug te ver zijn voor robots van DARPA.

De bot meet afstanden met laserdetectie op zijn kop en navigeert met behulp van 3D-sensoren op zijn handen. Ook is hij robuust genoeg voor het weer en is hij water- en stofdicht. We hoeven voorlopig nog even niet hard te kunnen lopen als de T-800's in de straat verschijnen: de E2-DR heeft een wandelsnelheid van 4 kilometer per uur.

E2-DR in actie:

Voor de vorm nog een keer de valpartij van die arme Asimo: