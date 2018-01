Geklets op kantoor: virtuele assistenten in 2018

Het is alweer zes jaar geleden dat Apple Siri aan iOS toevoegde en spraakherkenning zijn eerste schreden richting de mainstream zette. De afgelopen jaren is spraakbesturing een steeds grotere rol gaan spelen, vooral met de IoT-domotica in apparaten als Google Home of Alexa. Gebruikers zijn zo langzaam gaan wennen aan het idee van invoer door te spreken.

Dat is tot nu toe vooral een consumentenkwestie geweest en in het bedrijf is nog weinig spraakherkenning te vinden. Dat begint te veranderen, wellicht vooral als Windows 10's assistent Cortana onze taal eens leert spreken. Je ziet al dat mensen assistenten als Google Now en Siri aanspreken om agenda's te beheren en afspraken in te stellen.

Geen Star Trek

Maar niet voor iedere functie is spraakherkenning even zinvol, dus laten we eens kijken naar wat een logisch traject is voor deze feature in een IT-omgeving. Je hoort veel over het slimme kantoor of spraakgestuurde zakelijke omgevingen, wat bij veel mensen een Star Trek-achtig beeld oproept van mensen die de computer commanderen door te spreken, maar dat is geen realistisch scenario.

Het zou een mooie boel worden als iedereen overal computers aansprak, niet in de laatste plaats omdat we functionaliteit zouden moeten leveren die ervoor zorgt dat alleen gebruiker X interface Y kan aanspreken en je geen 'kruisbesmetting' krijgt van mensen die tegelijk praten. Zelfs in Star Trek zie je bemanning nog regelmatig aanraakbediening en andere LCARS-interfaces gebruiken, omdat spraakbediening niet in elke situatie even logisch is.

Begin van het tijdperk

Met andere woorden, wat we nu in veel thuisomgevingen zien gebeuren, schaalt slecht naar een zakelijke omgeving. Je kunt dan ook verwachten dat spraakbediening vooral gebruikt gaat worden voor equivalenten van thuisgebruik, bijvoorbeeld in privékantoren en om apparaten in vergaderzalen aan te sturen.

