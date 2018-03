Wauw, echte smartphone-innovatie met deze toestellen

Staat de smartphonemarkt stil? Ja, deels. Dat komt omdat de 'innovatie' die we de laatste jaren zien gebruikers niet echt mogelijkheden geeft om iets op een andere manier te doen. Nieuwe technologie richt zich op de bekende use-cases, maar dan iets sneller of 'beter'. De toestellen veranderen, maar wat we ermee kunnen niet echt.

Innovatie lijkt vandaag de dag te draaien om dunnere bezels of authenticatie met gezichtsherkenning. Wat vanuit een technisch standpunt gezien indrukwekkend is, maar het verandert niets aan onze interactie met apparaten. Neem nieuwe camera's. Nieuwe geavanceerde technologie, maar de foto's die we maken zijn simpelweg iets beter dan bij onze vorige smartphone.

Dat zie je vooral bij de Apple's en Samsungs van de wereld, maar minder bij kleinere partijen. Die leveren ons mooie nieuwe dingen. Kijk bijvoorbeeld naar de Android-smartphone van Energizer, die gericht is op een enorme accuduur. Diens Power Max P16KPro heeft al opvallendste feature een 16.000 mAH grote accu. Ter vergelijking: vlaggenschip iPhone X heeft een 2716 mAh-accu.

Op telecomcongres MWC in Barcelona toonde Energizer een prototye dat twee keer zo zwaar en dik is als een gewone smartphone. Dan zit je wat dit betreft weer op het niveau van een paar jaar geleden, maar daar krijg je een accuduur van een week voor terug.