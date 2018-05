Microsoft: Firefox trekt je laptop-batterij leeg

Het is niet de eerste keer dat Microsoft de webbrowsers op deze manier test. In 2016 deed Microsoft een soortgelijke test (een HD video die in een loop werd gestreamd). Toen was Chrome nog de minst zuinige browser en hield Edge het 70 procent langer uit dan de browser van Google.

Google kwam niet veel later met een eigen test om te laten zien dat het allemaal wel meeviel en ook Opera deed een accutest. Hoewel de resultaten in die tests behoorlijk uiteen liepen, bleek uit onze eigen test dat de waarheid in het midden ligt en dat de verschillen veel kleiner zijn dan de fabrikanten claimen.

Nieuwe test

Dat heeft Microsoft er niet van weerhouden dit jaar nog een test te doen, speciaal voor de April 2018 Update-versie van Windows. In deze test houdt Edge het ongeveer twee uur langer uit dan Chrome en bijna zeven uur langer dan Firefox.

Microsoft hoopt met deze test gebruikers aan te sporen over te stappen op Edge. En dat is hard nodig want het marktaandeel van de browser blijft maar dalen.

Wij zijn benieuwd of de andere browserbouwers nu ook weer met nieuwe tests op de proppen komen.