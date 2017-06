14 bijzondere drones

1. BIOSwimmer

Drones worden niet alleen ingezet hoog in de lucht, maar zijn ook actief in het water. In 2010 ontwikkelde Boston Engineering's Advanced Systems Group de BIOSwimmer UUV (Unmanned Underwater Vehicles), die speciaal is gebouwd voor onderwatermissies en moet dienen als waakhond van havens.

De BIOSwimmer heeft een bijzondere uitstraling, het lijkt namelijk een tonijnvis en heeft ongeveer dezelfde lichaamsbewegingen.

De BIOSwimmer:

2. MQ-9 Reaper

Een waar gevechtsmachine van het leger, de MQ-9 Reaper. Het onbemande vliegtuig kan ongeveer 1700 kilo aan bommen en rakketten meedragen. Dit indrukwekkende verkennings- en aanvalsvliegtuig is actief gebruikt door de Amerikaanse en Britse luchtmacht bij aanvallen op Irak en Afghanistan.

Het besturen van de Reaper is geen standaard klus. Alleen de allerbeste piloten komen in aanmerking om de opleiding te mogen volgen. De US Air Force wil dan ook niets van de term drone weten. "De Reaper zelf is weliswaar onbemand, maar het vliegen moet wel degelijk in handen zijn van een ervaren piloot. Daarom spreken we van een Remotely Piloted Aircraft of RPA."

De MQ-9 Reaper:

Lees verder voor een bijzonder insect en de QF-16.