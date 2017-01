De 10 hotste tech-skills voor 2017

Hoewel er volgens sommige instanties een tekort is aan IT'ers blijkt er toch een aardig deel thuis op de bank te zitten. Het lijkt erop alsof de markt om andere IT'ers vraagt dan er op dit moment beschikbaar zijn. Je zou daarop kunnen inspelen door om te scholen (als je al werkzaam bent/was in deze branche) of, als je nog studeert, je te focussen op de functies waar om wordt gevraagd.

Wij hebben met verschillende HR-managers gesproken om te kijken waar men naar op zoek is. De kans is groot dat wij hiermee wat open deuren intrappen, maar wij denken ook dat er in deze lijst hier en daar een kleine verrassing te bespeuren zijn.

Programmeur/applicatie-ontwikkelaar

35 van alle respondenten zegt dat zij de komende twaalf maanden op zoek zijn naar programmeurs en applicatie-ontwikkelaars.

"Bedrijven ontwikkelen over het algemeen nog steeds software en applicaties," aldus Jack Cullen, president IT staffing bij Modus. Bedrijven hebben tech-pro's nodig die off-the-shelf-applicaties kunnen aanpassen, kunnen werken op API's en integratiepunten en zelfs propriëtaire software ontwikkelen. Ja, dit gebeurt nog steeds. Zelfs in het SaaS-tijdperk komt dat nog voor. Systemen moeten nou eenmaal worden onderhouden en worden bijgewerkt, daarom zullen ontwikkelaars en programmeurs voorlopig nog hard nodig zijn.

Omdat de vraag naar zulke specialisten zo groot is, zijn organisaties bereid goed te betalen om talent aan te trekken. Sterker nog, Cullen ziet zelfs dat steeds meer bedrijven, talent proberen weg te kapen door ze prachtige aanbiedingen te doen.