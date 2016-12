6 tech-producten die niemand wil hebben

Nieuwe MacBook Pro

We beginnen deze lijst meteen met een apparaat dat ontzettend veel kritiek te verduren heeft gekregen en waarvan veel mensen schreeuwden dat zij dit model niet gingen aanschaffen. Toch verkoopt de laptop erg goed (of Apple had gewoon een hele kleine voorraad, dat kan ook natuurlijk).

Het apparaat wordt in elk geval verweten niet echt een waardige upgrade te zijn in vergelijking met diens voorloper. De Touch Bar wordt weggezet als een gimmick die ervoor zorgt dat mensen vaker hun ogen van het scherm moeten halen om naar beneden te kijken. Het ziet ernaar uit dat Apple's nieuwe laptop een aardige tweestrijd heeft ontketend heeft op het internet. Aangezien de naysayers harder schreeuwen, plaatsen we het apparaat toch in deze lijst.