Zo zet je Microsoft OneNote naar je hand

Bijna iedereen gebruikt Microsoft Office. Er zijn ook niet zoveel alternatieven. OpenOffice is gratis en redelijk compatible met de bestandsformaten van Word. WordPerfect Office X8 is nog steeds op de markt, onder de vlag van het Canadese Corel. Maar WordPerfect, ooit de onbetwiste marktleider in Nederland, was destijds te laat met een Windows versie en toen die versie er eenmaal was bleek het een zeer buggy versie te zijn. Word versloeg WordPerfect, Excel versloeg Quattro Pro en de andere onderdelen die geleidelijk aan de Office suite werden toegevoegd maakten Office 2016 vrijwel onverslaanbaar.

Toch ben ik nooit een fan geworden van de latere Office versies. Ik heb nog steeds Office 2003 op mijn PC staan en werk er liever mee dan met Office 2016, waarvoor ik ook een licentie heb. Zo starten Word en Excel 2003 veel sneller op. Met Excel 2003 kun je meer bestandsformaten exporteren. Office 2003 heeft in tegenstelling tot Office 2016 een help-bestand dat werkt zonder internetverbinding. De traditionele menu's zijn logischer en sneller door te bladeren dan de indeling in de ribbon in Office 2016.

Een voorbeeld van dat gebrek aan logica: in Excel verwacht ik dat je onder de tab Invoegen (net als in het Office 2003 menu Invoegen) een regel of kolom kan invoegen. Niet dus. Dat zit ergens verborgen onder de Start tab, vond ik na lang zoeken. Office 2016 en ik zullen dus niet gauw goede vrienden worden. Maar hierop heb ik nu een uitzondering gevonden en die heet OneNote 2016.

Weg met het papieren kladblok!

Ik werk al jaren als volgt (ik ben benieuwd of mijn werkwijze min of meer herkenbaar is). Veel aantekeningen maak ik op papier dat het dichtst bij ligt. Een gebruikte envelop bijvoorbeeld (ik ben erg tegen verspilling van papier....). Van tijd tot tijd gooi ik weer wat beschreven papier bij het oud papier en af en toe realiseer ik me dat ik ergens in de marge nog iets gekrabbeld had waar ik nog iets mee moest. Dan vis ik die envelop weer even uit de oud papierbak. Klanten waar ik op bezoek ben gebruiken daarvoor vaker een schrijfblok, maar het idee is hetzelfde. Gezien mijn handschrift is deze werkwijze niet de handigste. Daarom probeer ik zo vaak mogelijk er voor te kiezen om aantekeningen te maken in een computerbestand. En daar begint het probleem.

Het meest voor de hand liggend is het software-neefje van het kladblok, schrijfblok of de oude enveloppen. Bij mij is dat Textpad, een teksteditor met veel extra mogelijkheden. Dus staat een aantal mappen op mijn PC vol met .txt bestandjes met uiteenlopende onderwerpen. Andere aantekeningen staan in Excel spreadsheets, vooral als het een vergelijking betreft, bijvoorbeeld als ik een product wil gaan kopen en de mogelijkheden (prijzen, hyperlinks naar specificatie en zo) bij elkaar wil zien.

Soms zijn het ook afbeeldingen. Of bewaarde html pagina's. Voor wat meer opmaakmogelijkheden zou ik ook losse Word bestanden kunnen gebruiken. Maar het blijft rommelig - of veel bestanden, of 1 bestand waarvan de indeling altijd onlogisch blijft. Je zou eigenlijk de Excel tabs in Word willen om in te delen. En dat zullen de ontwerpers van OneNote waarschijnlijk ook gedacht hebben want dat is nu precies wat je met OneNote kunt doen.