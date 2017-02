4 griezelige nieuwe trends die je privacy vermorzelen

Aluhoedjes zijn niet mijn ding en ik ben niet zo paranoïde, maar een beetje paranoia is gezond als je enigszins veilig wilt blijven online. Zoals we jaren geleden al zeiden over gezichtsherkenning: er is een terugwerkend effect van een aantal nieuwe ontwikkelingen in de zin dat technologie van vandaag mensen kan identificeren van online profielen van vóór deze technologie bestond.

Het is daarom verstandig de vinger aan de pols te houden niet alleen van wat er op dit moment gebeurt, maar ook welke nieuwe trends issues kunnen opleveren in de nabije toekomst. Deze zorgen kun je op de stapel gooien van dingen waar we ons nu al druk over maken: autoriteiten die gegevens opslurpen, criminelen die met data aan de haal gaan en bedrijven als Google en Facebook die als datastofzuigers elke informatiekruimel verzamelen die ze tegenkomen.

1. Vingerafdrukken gestolen via selfies

Informaticawetenschappers in Japan hebben recent laten zien dat je vingerafdrukken niet veilig zijn voor foto's. Van gewone foto's waar vingers op zichtbaar waren, konden ze vingerafdrukken opnieuw samenstellen en gebruiken om biometrische beveiligingsgssystemen te omzeilen. Zelfs camera's in smartphones maken foto's in resoluties die hoog genoeg zijn om de rimpels van vingerafdrukken te kopiëren.

In Japan is het opsteken van twee vingers als een vredesymbool een gebruikelijk gebaar in foto's die online worden gepost. Er zijn natuurlijk sceptici. Ten eerste alleen al omdat de wetenschappers een bizarre 'oplossing' aandragen: een transparant titaandioxide laagje met een patroon erop dat je op je vingers plaatst voordat je een selfie neemt.

Ten tweede moeten de omstandigheden perfect zijn. De vingers moeten scherp in focus zijn, de belichting dient perfect te zijn, de afstand tot de camera mag maximaal drie meter zijn en je hebt een high-end smartphone nodig (die doorgaans op het gezicht scherp stelt, niet op de handen).