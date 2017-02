President Trump zet chef IT-security buiten

Het hoofd informatiebeveiliging van het Witte Huis is buitengezet door de president, zo bevestigt ZDnet na eerdere geruchten. De CISO gaf onder meer richtlijnen over welke apparaten gebruikt dienen te worden bij personeel van het overheidsorgaan. Donald Trump zou tegen de wens van IT-beveiligers zijn verouderde Galaxy S3 blijven gebruiken.

Het is niet helemaal duidelijk of de man is ontslagen of verzocht is ontslag in te dienen, maar wel dat de Trump-staf een 'heksenjacht' voert tegen Witte Huis-personeel dat is aangesteld onder de vorige president. De CISO was een van de hoofd-IT'ers die wel aanbleef om de overgangsperiode Obama-Trump te begeleiden. Anderen stapten direct na de verkiezingen op.