Ongelijk hebben op internet moet verboden worden

De digitale burgerrechtenbeweging EFF maakt gewag van het voorstel, dat momenteel nog in een commissie wordt besproken, in een blogpost. De EFF zegt dat het voorstel zo evident censuur in de hand werkt dat de organisatie eerst moest dubbelchecken of het wel echt was. (Het is immers weer bijna 1 april.)

In een verkiezingsstrijd worden feiten vanuit een andere invalshoek gepresenteerd om argumenten te ondersteunen, wat regelmatig onjuiste beweringen oplevert, zo schrijft de EFF. Met een verbod daarop zou je niet alleen discussies effectief beëindigen, het zou ook satire de nek omdraaien. Het wetsvoorstel is zo duidelijk in strijd met vrijheid van meningsuiting en dus de grondwet dat het de EFF verbaast dat er überhaupt over wordt gesproken.

Bovendien is de scope van de wetgeving en de potentiële impact enorm. "Als 1000 Californiërs een onjuiste bewering van een presidentiële kandidaat retweeten, hebben ze dan allemaal in strijd met de wet gehandeld?" Als dit een wet wordt, levert dit volgens de organisatie direct vele en voor de staat dure rechtszaken op.

Bron: XKCD van Randall Munroe