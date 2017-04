Admins halen opgelucht adem na lekken NSA-exploits

Eerder probeerden de ShadowBrokers de bemachtigde tools te veilen die door de NSA gebruikt zouden zijn voor onder meer Stuxnet en Flame, maar niemand beet en de veiling leverde niets op. Een eerste lek in augustus moest potentiële klanten overtuigen van de waarde met een klein voorproefje, maar dat bleek dus niet interessant genoeg.

Daarna werd een crowdfnding-actie geprobeerd om de gewenste 10.000 BTC (meer dan 10 miljoen euro) binnen te harken voor de tools, maar die leverde ook teleurstellend resultaat. Na die ICANN-achtige mislukkingen zijn de exploits en antiforensische tools dit weekend in zijn geheel op straat gegooid.

De nieuwsdienst van Webwereld-uitgever IDG haalt onderzoekers aan die weinig spectaculairs qua exploits vinden tussen de documenten. Het interessante is meer dat het een bevestiging is van de Snowden-onthullingen, mochten daar nog twijfels over bestaan, en in plaats van dia's over spionageprojecten zie je de daadwerkelijke tools om telefoniesystemen, providers en servers te bemachtigen.

Overigens denken niet alle onderzoekers dat de buit zo gering is. De documenten op GitHub bevatten onder meer exploits voor Oracle Solaris-systemen, zo weet The Register. Het zou kunnen dat zelfs de huidige versie van het systeem kwetsbaar is.