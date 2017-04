FAQ: 5 vragen over de nieuwe Windows 10-versie

De Creators Update is na bijna een half jaar af en het was de moeite van het wachten waard als je kijkt naar de nieuwe features die zijn toegevoegd. De toevoegingen zijn vooral interessant voor mensen die Windows beter willen beheren, voor gamers, en voor designers en andere creatievelingen - waar de naam van de update ook naar verwijst.

Net als in de Anniversary Update vorige zomer is Windows 10 lichtjes aangepast in de zin dat de interface goeddeels hetzelfde blijft, maar dan met nieuwe instellingen, onderdelen, aanpassingen in de code, applicaties en features. We hebben de features behandeld in dit uitgebreide artikel. Hier beantwoorden we even in vogelvlucht naar de belangrijkste vragen die mensen zich wellicht afvragen:

1. Hoe krijg ik hem?

De Creators Update wordt aangeboden met de updates die vannacht zijn verschenen voor Patch Tuesday. In theorie krijg je hem vanaf nu, maar Microsoft rolt de update gefaseerd uit, wat betekent dat sommige gebruikers de update later krijgen dan anderen. Voor de Anniversary Update duurde het ongeveer vier maanden voordat tachtig procent van de Windows 10-gebruikers op de nieuwste versie zaten.

Pro-gebruikers kunnen de update uitstellen, totdat hij Current Branch for Business wordt, waarna hij ook bij Enterprise-installaties wordt aangeboden. Thuisgebruikers kunnen de update niet weigeren. Mocht je ongeduldig wachten op Creators Update en hij wordt niet aangeboden onder Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update, dan kun je aan de slag met de Update Assistant om hem handmatig binnen te halen. Deze link verwijst naar de executable daarvan.