Het licentiemoeras van Microsoft in de praktijk

De meeste mensen zijn er wel van overtuigd dat je voor licenties moet betalen. Vooral in bedrijven in ieder geval. Het ligt dan voor de hand dat softwaremakers kopen en installeren van software zo makkelijk mogelijk maken. Helaas is dat niet altijd het geval. Bij Microsoft bijvoorbeeld.

In twee artikelen ga ik daar op in. In dit artikel kijken we vooral naar de installatie van Office 365 - en hoe moeilijk het beheerders wordt als je een nieuwe versie op de Terminal Server installeert.

Een stukje geschiedenis

Er zijn verschillende licentiemodellen, die deels niet meer lijken te voldoen voor moderne IT-omgevingen. Microsoft werkt al heel lang met cd-keys, later productsleutels genoemd. Dat zijn enkele groepen van cijfers en letters die als sticker op een cd/dvd met software was geplakt en moest worden ingevoerd voordat het product kon werken.

Al snel werd het internet gebruikt om de aldus geïnstalleerde software te activeren. Meerdere activeringen waren vaak geen probleem; het is immers mogelijk dat je software de-installeert op de ene pc en herinstalleert op de andere. Met zogenaamde OEM-software zou dat niet mogelijk moeten zijn; deze horen bij een pc waarmee ze gewoonlijk mee zijn aangeschaft.

Licenties activeren

Voor Windows zelf werd al snel bij de activering een combinatie van kenmerken van de pc vastgelegd. Als Windows opnieuw wordt geïnstalleerd, mag er niet iets wezenlijks gewijzigd zijn in die combinatie, anders wordt het als een andere pc gezien en mislukt de installatie. In al dit soort gevallen, en ook als er om een of andere reden geen internetverbinding is vanaf de pc waarop de software wordt geïnstalleerd, kun je Microsoft bellen.

Over het algemeen verloopt dit allemaal soepel. Herinstallatie was zelden een probleem en de telefonische staf was kennelijk getraind om de semi-illegale gebruikers die hun hele pc-voorraad met één licentie van software wilden voorzien te onderscheiden van de legale gebruikers die alleen een probleem hadden met de (her)installatie van een legale versie.