24 meesterlijke gratis apps voor Windows 10

1. WinDirStat

Waar gaat je vrije ruimte toch steeds aan op? WinDirStat zoekt het voor je uit. Je kunt bestanden als in een verkenner bekijken en je zwaarste mappen doornemen of individuele bestanden zien in een tree-view. Grote of kleine bestanden verwijder je direct vanuit de tool of gewoon vanuit de traditionele Verkenner als je dat prettiger vindt. Ook dit is gratis, open source en installatieloos.