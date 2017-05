13 waargebeurde IT-verhalen

In het leven speelt toeval vaak een grote rol. Veel uitvindingen zouden niet zijn gedaan als iemand niet toevallig een ingeving kreeg terwijl hij op zoek was naar totaal iets anders. En ook zelfs bij extreem complexe materie overtreft de mens zichzelf nog vaak genoeg. Zo gaat het ook in de IT. Tijdens de twee decennia van de Koude Oorlog waren de zeer gevaarlijke Amerikaanse atoomraketten (volgens huidige maatstaven) op een haast lachwekkende wijze 'beveiligd', omdat de commandanten bang waren om het wachtwoord te vergeten.

Na jarenlang onderzoek werd ontdekt dat microchips daadwerkelijk door kosmische straling aangetast zou kunnen worden. En een vermoedelijke moordenares kwam vrij omdat rechercheurs de Firefox-browser niet kenden. Al deze en nog meer opmerkelijke verhalen uit het verleden presenteren wij in de volgende slideshow. Bijzondere gebeurtenissen uit de IT-geschiedenis...

Filmster en componist hielpen bij de uitvinding van wifi

Hedy Lamarr was een beroemde actrice uit het klassieke Hollywood. Ze was ook een wiskundig genie en wist veel van wapensystemen omdat haar eerste echtgenoot een wapenproducent was. Lamarr was bevriend met George Antheil, een componist en pianist, die eveneens een brede interesse had. Hij schreef onder andere een boek over endocrinologie oftewel hormonologie.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vroegen Lamarr en Antheil samen patent aan voor een technologie die radiosignalen van torpedo's tussen verschillende frequenties laat verspringen, zodat de torpedo's niet blokkeren. De Amerikaanse marine was in eerste instantie niet ontvankelijk voor deze techniek, maar 20 jaar later namen ze het alsnog in gebruik tijdens de Cubacrisis. Het patent leidde tot de ontwikkeling van andere communicatiestandaarden, waaronder de basis voor draadloze Wifi.