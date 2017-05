Zo gebruik je Microsoft's Authenticator

Authenticator is Microsoft's eigen nieuwe tweetrapsverificatie beveiligingsdienst. Net als met Google Authenticator geeft deze app je de mogelijkheid je accounts veiliger te maken door een extra authenticatiestap toe te voegen aan het inlogproces van diensten en apparaten.

Je ontvangt een code op je telefoon als je ergens wilt inloggen. Dat zou betekenen dat een dienst beide apparaten nodig heeft om toegang te krijgen tot je data. De kracht van deze methode is een sterke manier om te voorkomen dat malafide hackers inbreken in je account met een gestolen wachtwoord. Het is geen foolproof oplossing, maar het maakt 't kwaadwillenden een stuk moeilijker.

Installatie

Microsoft's Authenticator app is beschikbaar voor Android iOS en Windows Smartphones.

Zodra de app is geïnstalleerd wordt er gevraagd een app toe te voegen. Druk op de Add account-knop en selecteer of dit een privé, werk/school of ander account is.

Vervolgens krijg je de mogelijkheid 2FA in te schakelen voor diensten als Facebook, Google en andere online diensten, wij richten on nu alleen even op de Mircosoft accounts.

Na het selecteren van het accounttype wordt je gevraagd in te loggen om te bevestigen dat jij daadwerkelijk bent wie jij beweert te zijn. Dat doe je door de laatste vier cijfers van je mobiele nummer in te voeren.

Vul deze gegevens in en druk op Send Code. Je ontvangt nu een sms met een code. Typ deze in en je tweetrapsverificatie is gereed.

Op de volgende pagina: Zo gebruik je de App