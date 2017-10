Waarom IT'ers steeds maar weer moeten vragen: 'Waarom?'

Ik weet het nog goed. Als kind stelde ik steeds de vraag 'Waarom?'. Mijn ouders waren trots dat ik zo'n interesse in mijn omgeving toonde. Maar al snel begonnen ze het vervelend te vinden om continu die vraag te krijgen. Toch zouden we als IT'ers net zo vasthoudend en nieuwsgierig moeten zijn.

Auteur: Emiel Langeberg Emiel heeft een achtergrond als ontwikkelaar met een passie voor gebruikersvriendelijkheid. Vanuit dat standpunt heeft hij zich verder ontwikkeld tot User Experience Designer. Daar werkt hij in de wereld tussen traditionele business en IT, waar hij door middel van nauwe samenwerking hele mooie dingen laat ontstaan.

'Waarom? Waarom? Waarom?' Ik bleef het maar vragen, tot het moment kwam dat ik als antwoord kreeg: 'Daarom!' Mijn nieuwsgierigheid was blijkbaar niet zo schattig meer... Vrijwel elk kind heeft dit meegemaakt. De reactie van mijn ouders was misschien niet leuk, maar is wel uit te leggen. Ze schoten heus niet uit hun slof omdat ik zo'n lastig kind was. Dat kwam meer doordat het nu eenmaal niet makkelijk is om toe te geven dat je iets niet weet.

Absolute kern

De vraag 'Waarom?' is de meest fundamentele vraag die je kunt stellen. Stel hem vaak genoeg en dat brengt je tot de absolute kern van alles. Maar de realiteit leert dat we die kern vaak niet kennen, omdat we er niet goed over hebben nagedacht. En als je het antwoord niet weet, dan kan het veel stress opleveren als je steeds weer de vraag krijgt: 'Waarom?'

Waarom is dit hele verhaal nu zinvol om hier te plaatsen? Omdat ik geloof dat IT'ers een bijzondere positie innemen in de wereld van waarom. Wij nemen elke dag honderden beslissingen die het antwoord zijn op een waarom. Voorbeeld: Elk karakter dat we in onze code zetten, staat daar met een reden.

If !workday then StayHome();

vs

If workday then StayHome();

Je begrijpt: haal één karakter weg, en je baas zal zich heel hard afvragen waarom er niemand op het werk is vandaag.

Fundamentele vraag

Als IT'ers zijn we dus de onbetwiste experts in het beantwoorden van 'Waarom?'. Maar de echte winst is te behalen door de vraag 'Waarom?' zelf vaker te stellen. Zo kregen we bij mijn afdeling het verzoek om een ingewikkelde berekening toe te voegen aan een stuk backend code. Het resultaat moest beschikbaar worden gesteld via een API. Dat was geen heel vreemd verzoek, dus zo gezegd, zo gedaan. Maar later hoorden we dat de werking op het front-end niet was wat er van werd verwacht.

Bij navraag bleek dat het doel van de wijziging was om het resultaat real-time op het scherm te tonen bij het gebruik van een slider. Als we de vraag 'Waarom?' hadden gesteld op het moment dat we het verzoek kregen, hadden we direct kunnen aangeven dat losse API-calls niet geschikt zijn voor een slider. Dan hadden we kunnen aanbieden om snel een kleine aanpassing in de uitwerking te maken. Dat zou wel het gewenste effect hebben gehad aan de front-end.

Als kind, toen onze ouders geïrriteerd uitriepen: 'Daarom!', hebben we misschien afgeleerd om te vragen: 'Waarom?' Vandaag is een mooi moment om dit weer aan te leren.