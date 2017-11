10 machtigste vrouwen in de tech-industrie

Geld en invloed is niet voorbehouden aan mannen.

Sheryl Sandberg, Facebook COO

Sheryl Sandberg staat in de totale lijst op 7 en dat is er eentje hoger dan vorig jaar.

De chief operating officer van Facebook werd in 2012 de eerste vrouw in de directie nadat ze in 2007 overstapte van Google. Ze heeft vroeger gewerkt als secretaris-generaal bij het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Ze werkt buiten Facebook aan het dichten van de sekse-kloof in de tech-industrie en zit in de directie van Women for Women International.

Sandberg kan over 1,38 miljard dollar beschikken.