18 tech-kopstukken die in 2016 het leven lieten

Andy Grove, voormalig Intel CIO

Grove werd ingehuurd door Intel toen Robert Noyce en Gordon Moore het bedrijf oprichtte na Fairchild Semiconductor te hebben verlaten in 1968. In 1979 werd hij bestuurslid en in 1987 CEO. Hij was verantwoordelijk voor de switch van het fabriceren van geheugen naar het fabriceren van processoren voor de pc. Bill Gates omschreef Grove als "een van de grote zakenleiders van de twintigste eeuw.

Ray Tomlinson, uitvinder van netwerk e-mail

Deze man staat de internet hall of fame en was verantwoordelijk voor de eerste e-mailtjes die over een netwerk werden verstuurd (1971) Tomlinson werkte jaren voor BBN Technologies, nu onderdeel van Raytheon en wist het @-symbool populair te maken door het tussen de gebruikersnaam en het domein in een e-mail adres te stoppen. "Van alle beschikbare interpunctie leek alleen het 'AT'-teken het beste op z'n plek te zijn tussen deze twee gegevens". Vertelde Tomlinson ons ooit.