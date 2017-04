IT'ers presteren het best als je ze de vrijheid geeft

Hoe laat je mensen het beste presteren en hoe haal je dus het beste resultaat. Dat was de vraag die Casper Vos zich stelde toen hij zijn detacheerbedrijf Olgreen vormgaf. Het antwoord dat hij bedacht was simpel, zegt hij: "Als IT'ers zichzelf zijn, presteren ze maximaal." En die filosofie staat nu centraal in zijn bedrijf.

Uitzondering is de regel

Richting je werknemers moet je flexibel zijn, vindt Vos. Want als MT kun je van allerlei dingen bedenken, maar als het niet aansluit bij het personeel moet je toch terug naar de tekentafel. "Daarom creëren we een sfeer van laagdrempeligheid. Alles is bespreekbaar", zo gaat hij verder. "We gaan er altijd open in en we zullen altijd zoeken naar een oplossing. Je moet niet bang zijn voor uitzonderingen."

Uitzonderingen zijn bij Olgreen zelfs meer regel dan uitzondering. Wat overigens helemaal niet wil zeggen dat zomaar alles kan. "Er zijn natuurlijk wel richtlijnen", zegt Vos. "Maar we verschuilen ons nooit achter een managementhandboek. Voor iedereen is het maatwerk. Er is geen keurslijf waar iemand in moet passen." Drie keer rechts is ook links, zo voegt hij toe. "Dat maakt dat het voor de jongens goed voelt."

Klein team

Er zitten natuurlijk grenzen aan die persoonlijk aanpak, denkt Vos. "In een heel groot bedrijf zou dit misschien niet werken." Daarom houden ze het team redelijk klein, zodat iedereen een eigen stem heeft en kan meedenken. Ook kunnen de teamleden zo alle kennis die ze hebben met elkaar delen. "Doordat we klein zijn behouden we de familiaire uitstraling." Dat laatste uit zich bijvoorbeeld ook in uitjes en uitstapjes naar de kroeg. "Iedereen is dan wel gedetacheerd, maar we blijven een hecht team", benadrukt Vos

Een ander ding dat hij van groot belang vindt is de balans met het privéleven van de werknemer. "Je hebt natuurlijk de begeleiding en de mogelijkheden voor opleidingen. Dat is bij ons heel goed geregeld, net zoals bij veel bedrijven", zegt hij. "Maar waar wij het verschil maken is dat we de juiste balans weten te creëren tussen het professionele en het privéleven."

Ook aan de andere kant is deze aanpak niet voor iedereen, denkt Vos. "Als je als IT'er wilt dat alles voor je is uitgestippeld, dan pas je niet in een team als het onze." Eigen initiatief wordt namelijk zeer op prijs gesteld.

Wat voor mensen zijn IT'ers

Vos wil er overigens niet aan dat dit alles bij IT'ers extra van belang is. "Iedereen die goed in zijn vel zit presteert, dat is niet IT-gebonden", zegt hij stellig. "Wij zetten de mens centraal, en toevallig zijn we goed in IT. En natuurlijk zijn het mensen met een passie voor techniek en die hebben vaak heel specifieke hobby's, vaak technisch georiënteerd. Maar geloof mij, het zijn gewone mensen, echt niet allemaal nerds."

Het gaat vooral om senior IT'ers als engineers, Unix, Linux en Windows architecten, applicatie- en systeembeheerders, de IT'ers voor het hoge segment. Het zijn echte professionals die als ze gedetacheerd zijn moeten werken in projectteams. In zulke teams is het simpelweg van groot belang dat ze zich goed voelen en dat de balans met de privésfeer goed is. "Als dat niet goed zit ben je kortaf en communiceer je niet goed", stelt Vos. "Maar omdat ze nu goed in hun vel zitten hebben ze een drive om hun project succesvol af te ronden."

Ben je een Windows worshipper, een Linux-fanaat of een middelware-koning en je vindt een vrije werkomgeving aantrekkelijk, kijk dan hier voor vacatures bij Olgreen.