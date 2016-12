Zo beperk je het meekijken van Evernote tot een minimum

Evernote is een van de populairste cloud-notitiediensten en wordt door velen gebruikt om korte notities, foto's en lijsten op te slaan in de cloud. De dienst wordt ook vaak door verschillende mobiele providers en fabrikanten standaard meegeleverd op mobiele apparaten en er zijn zelfs bedrijven die Evernote op professioneel niveau gebruiken.

Het bedrijf heeft echter laten weten dat het de privacy policy wijzigt en dat medewerkers de opgeslagen documenten mogen lezen.

Als je daar niet van bent gediend, zijn er verschillende maatregelen om de schade te beperken. Het hangt er echter wel vanaf in welke vorm je deze dienst gebruikt. Wij lopen de verschillende methodes even door.

Opt out

Je zou natuurlijk gebruik kunnen maken van de opt out-mogelijkheid die het bedrijf je biedt, er zijn echter wel enkele zaken waar je rekening mee moet houden.

Als je Evernote zakelijk gebruikt, kan je niet zelf afmelden. De beheerder zal dat moeten doen vanaf de admin-console. Deze kan je hier bekijken. De optie "Allow Evernote to use business data to improve my experience" of "Geef Evernote toestemming om mijn bedrijfsdata te gebruiken om mijn ervaring te verbeteren" moet worden uitgevinkt.

Als je de dienst als consument gebruikt, kan je je op de volgende manier afmelden. Net als bij de zakelijke variant navigeer je naar de instellingen (door op je account-icoon te klikken en te klikken op het tandwieltje), scroll vervolgens naar beneden en vink de optie "Allow Evernote to use my data to improve my experience" of als je de Nederlandse versie hebt: "Geef Evernote toestemming om mijn data te gebruiken om mijn ervaring te verbeteren" uit.

Let op: Dit zorgt er niet voor dat Evernote-medewerkers je berichten helemaal niet meer kunnen lezen. Dit wordt slechts beperkt.

