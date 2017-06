5 manieren waarop Apple iCloud kan verbeteren

Hoofd in de iCloud

Bijna elk Apple product heeft wel een link met de iCloud-diensten van Apple, en dan praten we niet alleen over het kunnen uitwisselen van bestanden, maar ook over het maken van back-ups, afbeeldingsbibliotheken en veel meer. Er is zoveel mogelijk met deze dienst dat het al snel duidelijk wordt dat de gratis 5GB-opslag niet voldoende is.

Uit een kleine poll die aan het begin van het jaar werd gedaan bleek dat een groot deel van de lezers van de Applemust-blog het ermee eens was dat Apple standaard meer dan 5 GB moest aanbieden. Slechts 26 procent van de stemmers was positief over de huidige iCloud prijzen.

Dropbox, Google, Box en andere bieden een stuk meer gratis opslagruimte aan. Apple zou op dat gebied nog wat kunnen winnen door meer gratis ruimte aan te bieden of de kosten omlaag te brengen.