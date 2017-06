Al dagenlang problemen met iCloud-backup

De gebruikers die hinder ondervinden van deze storing kunnen geen back-ups maken, terugzetten of een nieuw toestel configureren in combinatie met iCloud. Ook het overzetten van data van een oud naar een nieuw apparaat lukt op dit moment niet.

Apple heeft de problemen inmiddels bevestigd en zegt dat het "slechts om 1 procent van alle gebruikers gaat". Gebruikers wordt aangeraden gebruik te maken van de lokale iTunes-back-functie om data te migreren of lokale back-ups te maken en terug te zetten.

Het bedrijf uit Cupertino wilde verder niet zeggen wat de oorzaak van deze storing is, maar geeft inmiddels op diens status-pagina aan een probleem te hebben met de dienst.

[tweet]880248411458600960:::duluca Doguhan Uluca:::@AppleSupport a real nice problem to have when switching iPhones and counting on iCloud backups