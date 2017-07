OneDrive accepteert alleen nog maar NTFS

"Your OneDrive folder can't be created in the location you selected", is een melding die gebruikers te zien krijgen als zij OneDrive gelinkt hebben op een schijf met een ander bestandssysteem dan NTFS.

"The location you were trying to create OneDrive folder belongs to a drive with an unsupported file system. To have OneDrive use a different location, click "Set up OneDrive" and point OneDrive to a NTFS drive. To use the existing location with OneDrive, you need to format it with NTFS and then click "Set up OneDrive" to configure your account."

Op het ondersteuningsforum van Microsoft verschijnen vooral klachten van boze gebruikers. Zij gebruiken de dienst onder andere in combinatie met SD-kaarten en externe harde schijven. Deze media zijn (uit compatibiliteitsredenen meestal geformatteerd met het (Ex)FAT(32)-bestandssysteem. Ook zijn er gebruikers die hebben gekozen voor REFS omdat het enkele voordelen heeft ten opzichte van NTFS op het gebied van integriteitschecks en bescherming tegen data-degradatie.

Gebruikers zijn vooral kwaad omdat deze wijziging is doorgevoerd zonder aankondiging waardoor zij geen maatregelen konden nemen om dit probleem voor te zijn. Microsoft heeft nog niet aangegeven waarom het deze wijziging heeft doorgevoerd.





