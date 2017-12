Gebruikers de dupe van ruzie tussen Google en Amazon

Gebruikers met een Amazon Echo Show of FireTV kunnen op dit moment geen gebruik maken van YouTube. Google heeft deze dienst namelijk geblokkeerd voor deze apparaten wegens het "Schenden van gebruikersvoorwaarden".

Dit probleem schijnt echter al langer te spelen. Google tikte Amazon al een keer eerder op de vingers omdat de manier waarop YouTube werd aangeroepen op de Amazon Show niet volgens de Google richtlijnen was. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Amazon een aangepaste versie van YouTube gebruikte, terwijl Google juist eist dat er geen delen van de dienst gewijzigd mogen worden.

Amazon paste de speler aan en daarmee leek de kous af. Google gaf Amazon (gebruikers) weer toegang tot de videodienst. Maar dit was van korte duur want nu heeft Google de boel dus weer geblokkeerd. Dit keer omdat Amazon niet langer Google-producten (waaronder Nest of Chromecast) verkoopt in hun winkels en Prime Video niet laat werken op Chromecast.

Google's reactie

"We proberen een overeenkomst te bereiken met Amazon om consumenten toegang te geven tot onze producten en andersom. Maar Amazon ondersteunt geen Google producten als Chromecast en Google Home. Daarnaast maakt het Prime Video ook niet beschikbaar voor Google Cast-gebruikers. Vorige maand is het gestopt met het verkopen van de nieuwste Nest-producten. Aangezien Amazon geen wisselwerking [met ons] aan wil gaan, ondersteunen wij niet langer YouTube op Echt Shot en FireTV. We hopen zo een overeenkomst te bereiken en deze problemen snel op te lossen," zegt Google in een reactie op een vraag van Gizmodo.

