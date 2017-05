5 aanstaande televisierevoluties

Deze vijf technologieën maken dat we de televisie in de toekomst compleet anders gaan bekijken.

Televisiekijken staat wellicht, net als personal computing enkele jaren terug, aan het begin van een revolutie. Waar vóór de komst van tablets en smartphones de vaste pc nog het middelpunt van onze computerervaring vormde, is dat nu compleet anders: we kunnen overal internetten, communiceren en werken. Er is sprake van een post-pc tijdperk.

Ook televisiekijken is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden. Door baanbrekende innovaties wordt de televisie net zo goed een internetapparaat dat met andere devices synchroniseert, worden duizelingwekkende resoluties mogelijk en kun je altijd en overal naar je favoriete programma's, series en films kijken. Wij nemen je mee naar de toekomst en bekijken vijf aanstaande televisierevoluties.

1. Ultra HD / 4K

Het lijkt misschien al een eeuwigheid geleden, maar wij Nederlanders worden pas sinds 2009 verblijd met uitzendingen in 720p HD-formaat. En alhoewel steeds meer programma's in 1080i HD worden opgenomen en uitgezonden, is 1080p Full HD via veel zenders en aanbieders nog niet mogelijk.

Wel mogelijk is dat de 1080p-resolutie wordt overgeslagen en zenders en kabelaars overstappen naar het Ultra HD-formaat, dat een tot zestien keer zo hoge resolutie als HDTV mogelijk maakt. Net als HDTV drie varianten kent (720p, 1080i en 1080p), zal ook Ultra HD in twee smaken beschikbaar komen: 2160p (3840 bij 2160 pixels) en 4320p (7680 bij 4320 pixels), welke ook bekend staan als 4K Ultra HD en 8K Ultra HD. Voor beide formaten worden op dit moment al televisies ontwikkeld, al richten de fabrikanten zich vooral op het goedkoper te produceren 4K, dat vier keer zo scherp is als 1080p.

De grote vraag blijft of consumenten op zulke superresoluties zitten te wachten en bereid zijn een meerprijs te betalen voor een Ultra HD-toestel en een geschikt abonnement. De meeste 4K-toestellen kosten op dit moment nog ongeveer 2000 euro. Maar aangezien de prijs traag maar gestaag daalt, is het slechts een kwestie van tijd tot er meer 4K-toestellen worden verkocht dan FullHD-apparaten.

En al worden 4K-toestellen betaalbaar, dan nog is er sprake van een probleem met datatransport. Ongecomprimeerd kost anderhalf uur film 5,5 terabyte aan data. Dat komt overeen met ongeveer 1200 DVD's. Dankzij compressie en gebruik van extra lagen, kan een Blu-ray schijf 4K-video bevatten. Verschillende films verschijnen al met een 4K-label en zijn af te spelen met 4K-ready Blu-ray spelers.

Ook televisiezenders kunnen al 4K door een kabel pompen. In 2013 startte Eutelsat Communications een Europees Ultra HD demokanaal voor uitzendingen en is de BBC begonnen met het filmen van documentaires in 4K en 8K Ultra HD. Ook in Zuid-Korea en de Verenigde Staten wordt volop geëxperimenteerd, terwijl Japanse kabelaars sinds vorig jaar augustus al uitzenden in 4K.