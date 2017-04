Apocalypskluis met data blijft millennium goed

Een datakluis in Noorwegen moet de mensheid toegang geven tot documenten die verloren gaan bij een massa-uitsterving door bijvoorbeeld een inslaande meteoriet, wereldwijde kernoorlog, robopocalyps of andere in meer of mindere mate realistische scenario's. De Arctic World Archive staat op Spitsbergen, waar ook de wereldzadenbank staat.

De data wordt opgeslagen op lichtgevoelig materiaal in beschermende doos bij temperaturen onder het vriespunt. De kluis is in feite een verlaten mijnschacht die diep genoeg is om een kernoorlog te overleven (en de met de atoomexplosies gepaard gaande EMP's). De bewaarmethode is gecertificeerd voor 500 jaar, maar de makers denken dat 1000 jaar haalbaar is.

De bewaarmethode is ontworpen om rekening te houden met een post-apocalyptische wereld en is technologie- en leverancierneutraal. Bij de opslag zijn tekstbestanden beschikbaar die uitleggen hoe de bestanden zijn uit te lezen met een digitaal apparaat en een lichtbron, zo melden de archiefbeheerders.