Mobiele apps hebben serverless hard nodig

Een nieuw tijdperk is hier, maar we werken met archaïsche architecturen.

Voor ontwikkelaars voelt het soms alsof we nog steeds in 2007 zitten, toen de eerste iPhone net uitkwam. Want als je iets interessants met een mobiele applicatie probeert te doen, kom je een frustrerende realiteit tegen: de ervaring die mobiel kan bieden is grotendeels bepaald door de webtechnologieën van vóór het mobiele tijdperk.

Brede vaardigheden vereist

Dus als we het hebben over het bouwen van apps, hebben we het eigenlijk over applicaties die verbinden met servertechnologieën. Dat betekent dat je te maken hebt met een stack die is ontworpen voor pc's die bekabelde verbindingen gebruiken. De wereld is voor een groot deel veel meer dan draden en grote schermen op bureaus geworden, maar mobiele ontwikkelaars moeten veel compromissen maken om bruikbare ervaringen te kunnen bieden op de nieuwe hardwareplatforms.

Om nuttige serverside code te schrijven, heb je een hoop domeinspecifieke vaardigheden nodig. Als een developer een app bouwt en verbinding legt met een server, stroomt data niet automagisch naar handige kolommen en rijen. Voor je je eerste request kunt maken, moet je servers hebben ingericht en uitgerold. Toegegeven, dat gaat nu makkelijker dan ooit, maar het kan nog steeds behoorlijk wat tijd kosten.

Tech van vóór mobiel

Daarna moet de server de data van het formaat waarin het wordt aangeleverd (waarschijnlijk JSON) extraheren en verwerken in een database die doorgaans iets als SQL begrijpt, waarna er opdrachten op kunnen worden toegepast. Dat gaat allemaal in een serverside-taal, wat natuurlijk iets anders is dan Swift of Android Java die je gebruikt voor de mobiele app zelf.

Een simpele mobiele app heeft daarom een serverside-team nodig en meestal gaat het dan om werk om de twee kanten van je stack (mobiel en server) met elkaar te kunnen laten praten. Mobiele teams moeten samen kunnen werken met een serverside-stack en begrip hebben van technologie die is ontwikkeld in het tijdperk van vóór mobiel.

Serverside onzichtbaar maken

Er is een oplossing voor bedacht: serverless ontwikkelen. Ik heb Realm opgericht om serverless naar mobiele ontwikkelaars te brengen. De architectuur abstraheert alle serverside delen van de infrastructuur en frameworks, zodat applicatiebouwers zich bezig kunnen houden met de applicatiecode die vanzelf reageert op gewijzigde data. De server is er nog steeds, maar het werk om er productief mee te worden is verdwenen.