Wat je kunt verwachten van Apple's Swift 5

De ABI vastleggen in Swift 5 betekent dat toekomstige compilerversies binary's kunnen maken die aan de stabiele ABI voldoen. "Als een ABI stabiel is, blijft hij aanwezig in de levensloop van het platform met zijn steeds groeiende dependency's", legt Apple in de documentatie uit.

Onder de motorkap veranderen

Daarmee worden extern zichtbare publieke interfaces en symbolen stabiel, maar interne conventies, symbolen en layouts kunnen worden gewijzigd zonder de ABI te breken. Compilers kunnen bijvoorbeeld methodes voor interne functie-calls veranderen, zolang de publieke interfaces maar intact blijven.

Dit is een serieuze aangelegenheid en het vastleggen van de ABI heeft langetermijngevolgen en mogelijk beperkingen in hoe de taal nog verder kan evolueren. Maar het voordeel is dat besturingssystemen een standaardlibrary en runtime van Swift hebben die compatibel zijn met zowel nieuwere als oudere versies van Swift. De applicaties hoeven daarom geen eigen kopie van deze library's te distribueren.

Andere doelen van Swift 4 die randvoorwaarden zijn om de ABI vast te leggen in Swift 5 zijn onder meer: