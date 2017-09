3 manieren om het maximale uit zelfgebouwde apps te halen

Zelfgebouwde apps kunnen niet alleen bedrijfsspecifieke eisen vervullen, maar ook bestaande werk- en dataflows verbeteren waardoor er sneller en efficiënter gewerkt kan worden.

Dit komt niet alleen de medewerkerstevredenheid ten goede, maar uiteindelijk ook de klanttevredenheid en collega's krijgen meer vertrouwen in het bedrijf.

Het bouwen van een eigen app (of het nou voor smartphone, tablet, desktop, web of in de cloud is) kan echter een gok zijn. Om succesvol te zijn, moet een app de "sweet spot" raken bij gebruikers, IT en aandeelhouders. Er zijn geen garanties om een succesvolle app te bouwen, maar met deze richtlijnen geven we je in elk geval een duwtje in de juiste richting.

Begrijp het probleem dat je moet oplossen

De belangrijkste factor voor het succes van een app is of het een of meerdere problemen oplost die nog niet eerder zijn opgelost of niet goed zijn opgelost in huidige oplossingen en workflows. Bouw dus vooral geen app om het bouwen van een app. De eerste stap is overwegen of een zelfgemaakte app het probleem kan identificeren en oplossen.