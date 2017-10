Samsung brengt desktop-Linux naar de massa

Samsung noemt deze nieuwe uitbreiding Linux on Galaxy en legt uit dat deze uitbreiding in de vorm van een app zal worden aangeboden. Gebruikers kunnen via deze app zelf bepalen welke Linux distributie zij willen gebruiken op hun toestel. Als het toestel in de DeX-cradle wordt gelegd, wordt deze distributie op het grote scherm getoond en kunnen gebruikers direct aan de slag met een volwaardig Linux-systeem.

Voor ontwikkelaars

Samsung wilt met deze functie vooral ontwikkelaars aanspreken. "Wij zijn [met deze software] nog in de uitprobeerfase, maar Linux on Galaxy is onze innovatieve oplossing om de Linux-ervaring van de pc naar de smartphone te brengen die vervolgens via Samsung DeX weer op het grote scherm getoverd kan worden. Ontwikkelaars kunnen nu programmeren op hun mobiel en met Samsung DeX naadloos verder gaan op een groter scherm," aldus Samsung.

Uiteraard kan deze feature ook voor niet-ontwikkelaars van pas komen. Gebruikers kunnen Linux-software, die niet beschikbaar is op smartphones, daarnaast kunnen Android-apps in de toekomst ook gedraaid worden binnen de Linux-omgeving op het grote scherm waardoor er niet steeds gewisseld hoeft te worden van systeem.

Deze feature is nog niet af, maar gebruikers kunnen zich al wel hier aanmelden als zij het willen proberen. De software is op dit moment alleen nog compatible met de Samsung Galaxy S8, S8+ en Note 8.

