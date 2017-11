Linus Torvalds biedt excuses aan

Linus Torvalds komt regelmatig nogal hard uit de hoek als het gaat om het aanspreken van ontwikkelaars, beveiligers en andere kernel-contributors. Er worden harde woorden geuit en niet iedereen is daar even blij mee. Vorige week viel de Linux-baas uit tegen Kees Cook, ontwikkelaar bij Google. Cook vroeg aan Torvalds of een door hem gebouwde functie kon worden toegevoegd aan de kernel om wankele processen af te sluiten. De ontwikkelaar werd daardoor bijgestaan door andere ontwikkelaars.

Torvalds wilde deze functie in eerste instantie niet toevoegen omdat hij niet zeker wist of deze toevoeging bruikbaar was en goed is getest. De argumenten die daarna door de ontwikkelaars werden aangedragen zorgden ervoor dat de Linux-baas explodeerde. In de tirade die daarop volgde noemde hij sommige beveiligers "fucking morons". Hij liet duidelijk merken geen fan te zijn van de "idiotic 'kill on sight, ask questions later'"-mentaliteit en was niet van plan op zo'n korte termijn zulke features in te bouwen.

Spijt

Torvalds is inmiddels afgekoeld en laat in een vervolgbericht weten dat het niet willen implementeren van deze feature niet alleen te maken had met het testen en gebruikersgemak, maar ook vanwege tijdstekort en de grootte van de kernel in combinatie met het aantal pulls die nog moesten worden gedaan.

Torvalds wilde dit graag allemaal af hebben voordat hij op reis ging. Hij gaf nogmaals aan nog steeds niet blij te zijn met de aanpak die sommige beveiligingsontwikkelaars gebruiken en dat hij daarom zo heftig reageerde op de verzoeken. Daarvoor biedt de Linux-baas nu dus z'n excuses aan.

