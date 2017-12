6 boeiende presentaties over UX-design

Afgelopen oktober hield UX-bedrijf Nomesa zijn jaarlijkse conferentie in Londen. Voor wie er niet bij konden zijn omdat ze bijvoorbeeld op Adobe Max waren dat op hetzelfde moment werd gehouden, kunnen we verheugd melden dat Nomensa de presentaties net op youTube heeft gezet.

Het centrale thema van de conferentie was 'Designing the Future' en de presentaties gingen van praktische voorbeelden van hoe UX wordt ontworpen bij bedrijven tot lezingen die inspiratie opleveren over hoe digitaal design kan worden gebruikt in de zorg om levens daadwerkelijk te verbeteren of inzicht te verkrijgen wat mensen echt beweegt en hoe ze zich gedragen.

We zetten een paar interessante voor je op een rij. Als eerste was er voormalig consumentenpsycholoog Kate Nightingale. Ze zegt dat ondanks jarenlange praktijkervaringen designers nog vaak verkeerd begrijpen hoe mensen daadwerkelijk denken. In onderstaande presentatie geeft ze voorbeelden van hoe psychologie in UX-ontwerp wordt gebruikt om mensen naar bepaalde acties te sturen.