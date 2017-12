Google dwingt ontwikkelaars naar nieuwe Android-versie

In een blogpost kondigde Google vorige week aan dat er een wijzigingen worden aangebracht in de manier waarop Google Play APK's accepteert. Crux van de zaak is dat ontwikkelaars recente Android API-levels (bijvoorbeeld Android 8.0) moeten nemen als basis voor zowel nieuwe apps als updates van bestaande applicaties.

Nieuwe metadata

Begin komend jaar voegt Google ook aan elke APK beveiligingsmetadata toe om de authenticiteit van de app te verifiëren. In tegenstelling tot Apple, dat strikte regels hanteert voor programma's die worden toegevoegd aan de App Store, heeft Google een vrij open aanpak waardoor nieuwe ontwikkelaars makkelijker apps kunnen uploaden.

Dat verandert met de regels een beetje, omdat het developers minder vrij staat om te experimenteren. Volgens analist Jack Gold is dit een goede zet voor Google, maar ook positief voor eindgebruikers. Mensen met oude Android-toestellen merken bijboorbeeld dat apps niet kunnen draaien op hun versie en andersom gebruiken mensen met een recente versie apps die verouderde functionaliteiten gebruiken en niet optimaal functioneren.

Naar nieuwe versies

De nieuwe regels zorgen ervoor dat apps meeschuiven naar een hogere versie en dat er voor gebruikers een urgentere reden is om te upgraden naar een recentere en beter beveiligde versies. "De fragmentatie over verschillende versies is een probleem voor Google, gebruikers en zakelijke IT", zegt Gold, omdat oudere apparaten niet meer compatibel zijn met recentere systemen.

De huidige fragmentatie van Android: