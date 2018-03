Waarom devs gaan voor klein iOS, niet groot Android

In de jaren 90 grapte Linus Torvalds dat het einddoel van Linux totale wereldverovering was. Maar in veel opzichten is dat doel bereikt, met een dominantie in alles van zakelijke servers, tot cloudserver, tot high performance computing en natuurlijk mobiele apparaten.

Maar op dit gebied is het een beetje misgegaan met de Linux-opmars. Ja, Linux (als kernel van Android) heeft 86 procent van de wereldwijde smartphonemarkt, maar die enorme penetratie heeft niet geleid tot een voor professionele ontwikkelaars net zo interessant ecosysteem die vergelijkbaar is als die van Apple heeft met iOS.

Android overal

Google was bevreesd dat Apple de smartphonemarkt zou grijpen en bracht in 2007 Android uit, het mobiele besturingssysteem van Android Inc. van Andy Rubin dat twee jaar eerder was ingelijfd door Google. In 2008 verscheen het eerste apparaat en in vijf jaar tijd kreeg Android het grootste aandeel in handen van de smartphonemarkt.

Zo'n tien jaar later is Android overal. Recente gegevens van Gartner lieten zien dat 85,9 procent van wereldwijd verkochte smartphones in 2017 Android draaiden. Bijna de hele rest is voor Apple, die iOS 14 procent ziet behalen. En het aandeel van Android blijft groeien, met meer dan één procentpunt per jaar.

Winst voor Google?

Androids actieve gebruikersbasis is nu twee miljard apparaten. Dat is goed nieuws voor Google, die zijn zoek-, mail-, en opslagdiensten uitbaat op een groot deel daarvan (vooral China is een uitzondering, omdat het land de diensten van Google in de ban heeft gedaan). Toch is dat geen positie die ideaal uitpakt voor Google en ik zal je uitleggen hoe dat zit.