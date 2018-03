Maak je chat-apps beter met Adaptive Cards

Chatgebaseerde gebruikersinterfaces zie je overal in consumententoepassingen en zakelijke tools. Ze leveren snel kleine hompjes informatie af aan de hand van gebruikersvragen en met een groeiend ecosysteem aan virtuele assistenten als Siri en Cortana, én platforms als Slack, Messenger en Teams zijn zulke chatinterfaces aan het meegroeien.

Waarom Cards?

Nieuwe tools in de aankomende release van Windows 10 zorgen ervoor dat applicaties informatie kunnen toevoegen aan de feature Tijdlijn, waardoor je de context van eerdere interacties kunt bepalen. Hoogste tijd dus om even te kijken naar manieren waarop je deze features kunt toevoegen aan jouw applicaties.

Binnen een chatplatform stelt een gebruiker een vraag, waarna een NLP-tool de vraag interpreteert en een reactie kiest. Dat antwoord kan direct via een assistent worden afgeleverd, of via een bot in het platform zelf. Meestal worden in deze platforms tekstinterfaces gebruikt, maar dat is niet altijd de beste oplossing. Daar komen Cards van pas, die informatie in tekst of beeld bevatten en zelfs interacties mogelijk maken.

Open platform

Oorspronkelijk zijn ze ontworpen door Microsoft voor het Bot Framework en ontwikkeld om fijnere interactie te leveren voor platforms als Microsofts Teams. Adaptive Cards moet een open platform worden om informatie naar elke willekeurige chatgebaseerde applicatie af te leveren.