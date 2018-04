7 boeken die elke ontwikkelaar gelezen moet hebben

Code Complete - Steve McConnell

Dit boek gaat niet zozeer over het leren van programmeertalen, maar over goede development van code als het plannen van een softwareproject, systematisch code schrijven en fouten voorkomen met een sterke focus op code en techniek. Er staan waarschijnlijk ook dingen in die je al weet, omdat ook deze tweede editie alweer veertien jaar oud is. Ondanks dat zitten er gouden tips in.

The Mythical Man-Month - Frederick P. Brooks

De meeste problemen waar softwareprojecten in de praktijk mee worstelen, worden in dit boek behandeld. Een van de concepten die het boek beroemd maken is de misvatting dat meer ontwikkelaars het ontwikkeltraject verkorten: op een gegeven moment is het tegendeel zelfs waar. Lees het voordat je je carrière als programmeur start, maar pas op dat je niet een van die mensen wordt die constant het boek citeert.