Apple's evenement wordt saai - en dat is een goede zaak

Als je ook wachtte op een hardwarerijk spannend Apple-event deze week, is een artikel van Bloomberg een koude douche. Journalist Mark Gurman zit er zelden naast en hij tekent op dat de nieuwe MacBooks en iPads nog niet klaar zijn. Hoewel dit niet de mogelijkheid uitsluit van AirPods 2, HomePod mini, of een iPhone SE 2, lijken die geruchten ook minder geloofwaardig.

Weer juiste koers

Want de grote aankondigingen dit jaar zouden gaan over Augmented Reality en 'digital health', samen met vooruitblikken naar de nieuwe versies van macOS, iOS, watchOS en tvOS. Met nog maar één aangekondigd product in 2018 - de 9,7 inch iPad met Pencil-ondersteuning - lijkt het erop dat Apple-watchers vanavond de stream teleurgesteld afzetten na de keynote.

Maar dat hoeft niet, want als de WWDC dit jaar inderdaad weinig nieuwe hardware aankondigt, is dat een goede zaak. We klagen op zustersite Macworld al een jaar dat Apple steken laat vallen en dat de enorme groei ervoor heeft gezorgd dat Apple niet ziet wat hun trouwe en veeleisende gebruikers nodig hebben. Als de WWDC zich richt op doorsnee software-updates, krijgt Apple daarmee de tijd om het schip weer de juiste koers op te laten varen.

Lanceerplatform

Op de kalender staat juni, maar Apple's nieuwe jaar begint altijd pas met de WWDC-keynote. Gedurende die anderhalf á twee uur horen we wat Apple's prioriteiten zijn het komende jaar. Of we het nu hebben over Apple pay, Facetime of de App Store, de WWDC is het lanceerplatform geweest voor een aantal van Apple's belangrijkste technologieën, ook al voel je de revolutionaire impact niet altijd op het moment zelf.

Hierna: WWDC hoort een roadmap te zijn voor Apple's nabije softwaretoekomst, maar vorig jaar belandde Apple in de berm.