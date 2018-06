7 grappige reacties op Microsofts overname van GitHub

Microsoft wordt door veel mensen, ondanks verwoede pogingen de afgelopen jaren van dat imago af te komen, gezien als grote boze kracht die erop uit is alles wat goed is aan open source de nek om te draaien. Dat sentiment blijkt uit de reacties op het nieuws dat Microsoft vandaag al bekend zou maken GitHub over te nemen.

Niet iedereen is even negatief, want de afgelopen jaren heeft het bedrijf mooie dingen gedaan met open source-platforms en code. Microsoft gooit het steeds harder op cloud en development, in plaats van propriëtaire platforms zoals vroeger. De vraag is dan ook of de vrees voor verplichte Microsoft-accounts of betaalmuren gegrond is, of een instinctieve reactie op hoe het oude Microsoft te werk ging. Is de overname een meesterzet of is het opnieuw een ondergang a la SourceForge?

Update 15.24 uur: Inmiddels heeft Microsoft de overname officieel bekendgemaakt.