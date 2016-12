11 onoplosbare dilemma's van ontwikkelaars

Je baas wilde het gisteren al hebben, maar het moet wel voldoen aan de eisen van morgen. Je klanten willen elke feature die ze maar kunnen bedenken, maar je wilt ze niet in de knoei brengen door alle knoppen te maken die ze kunnen bedenken. En collega-programmeurs willen documentatie van je werk, maar reageren met 'tl;dr' op al je berichten.

De dilemma's die ontwikkelaars tegenkomen, evolueren naarmate technologie vooruit gaat. Elke keuze roept lastige vragen op - van platform tot dataopslag tot hoeveel controle je uit handen geeft aan gebruikers. Dankzij de cloud en de opkomst van mobiele technologie lijkt het of programmeurs steeds meer keuzes - en dilemma's - voorgeschoteld krijgen.

Problemen samenvatten en benoemen leidt tot oplossingen - wordt wel eens gezegd. Daarom hier een lijst van de meest voorkomende dilemma's die ontwikkelaars vandaag de dag tegenkomen. Deze lijst is verre van volledig - maar welk project dat met applicatieontwikkeling te maken heeft is dat wel?

Dilemma 1: Wanneer zeg je 'nee' tegen vragen om features?

Als we een euro kregen voor elke vraag om een feature die klanten nodig hadden, waren we nog steeds blut omdat we een heel nieuw boekhoudingssysteem moesten bouwen om de gewenste features aan euro's te koppelen. En de data zou met elkaar vergeleken en geprioriteerd moeten worden, omdat de klanten ook een uitgebreid managementsysteem aan hun euro's zouden willen koppelen. Uiteraard moet dit systeem naar de cloud gekopieerd en vertaald worden in elke denkbare taal.

Dit is nou precies het dilemma: iedereen wil uitgebreide features, maar niemand wil betalen voor het beheer ervan. Maar iedereen die wel eens iets simpels als een afstandsbediening met vier knoppen heeft gebouwd, weet hoeveel triljard ontwerpjaren eraan vooraf zijn gegaan om zoiets eenvoudigs in elkaar te zetten. Het maken van iets elegants vereist liters bloed, zweet en tranen.

Van wie de aanvraag ook komt, van de klant, de marketingafdeling of de verkopers, je zou hem wel eens een slechte dienst kunnen bewijzen als je de gevraagde knop ook echt gaat maken. Want opeens zijn er dan te veel knoppen, of er ontstaat verwarring over wat elke knop doet. In de ideale situatie is iets snel intuïtief in elkaar gezet, maar jammer genoeg is het vrijwel onmogelijk iets intuïtiefs te bouwen voor mensen die te veel van hun software vragen.

Men zegt wel eens dat het minstens 10.000 uur kost om écht goed te worden in wat je doet. Dat heb je aan je baas proberen uit te leggen, maar dat wordt weggelachen, want een klant van de app-winkel of collega bij de administratie heeft het te druk met het geven van een slechte beoordeling om ook nog eens te kunnen begrijpen welke features je precies hebt gebouwd - ook al zijn dit de features die mensen zeggen te willen.

Triest genoeg is het vaak het beste om de klant ervan te overtuigen dat ze de feature niet moeten willen. Kijk maar eens naar Twitter. Dat is een vrij featureloos systeem met een bovengrens van 140 tekens - bijna belachelijk in dit tijdperk van terabytes. Desondanks floreert het netwerk, en dat maar weer eens duidelijk zien dat je vooral niet alles tegelijk moet willen.

Was er maar een afdoende manier om een halt toe te roepen aan die eeuwige vraag om nieuwe features.