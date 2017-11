10 dingen waarvan developers over de zeik gaan

Dingen die software-ontwikkelaars over de zeik helpen

Is het je onlangs opgevallen dat je software-ontwikkelaars een beetje humeurig reageren? Als je een projectmanager bent, of hun chef, een recruiter of een QA-professional, zou je zomaar zelf daarvoor de aanleiding kunnen zijn. Tenminste, dat valt af te leiden uit nieuwe informatie van devRant, een online community voor het verbinden, informatiedelen, netwerken en (jawel) ranten voor en met software-ontwikkelaars.

De oprichters ervan, David Fox en Tim Rogus, zijn zelf softwaredevelopers en zijn de site afgelopen maart gestart. Sindsdien hebben ongeveer 15.000 ontwikkelaars meer dan 25.000 tirades gepost.

Om een beter inzicht te krijgen in de problemen en uitdagingen in hun professie zochten Fox en Rogus de community af op een aantal algemene sleutelwoorden en combineerden dat met het voorkomen van 'verhit' taalgebruik en vloekwoorden om te bepalen welke zaken nu werkelijk de stoom uit de oren van ontwikkelaars doen komen.

"Ik geef toe, onze methoden zijn niet echt wetenschappelijk, maar over het algemeen denken we een aardig beeld te kunnen schetsen wat developers verschrikkelijk vinden, vooral omdat toch wel dezelfde zaken steeds boven komen drijven. Wat bedrijven ervan kunnen leren is dat het belangrijk is te luisteren naar wat je ontwikkelaars te zeggen hebben, ze gehoord en begrepen laten voelen en te doen wat je kan om die zaken op te lossen", zegt David Fox.

Op de volgende pagina's laten we zien welke tien ergste ontberingen jouw ontwikkelaars hebben te verduren.