IT-consultancy registreert naam DROP TABLE "COMPANIES";

In het verenigd Koninkrijk is een bedrijf geregistreerd met de naam DROP TABLE "COMPANIES";-- Ltd. Zoals in de klassieke XKCD-strip over kleine Bobby Tables al aangeeft, kan dit ervoor zorgen dat als deze invoer letterlijk wordt overgenomen in een SQL-statement, de eventuele tabelnaam "companies" wordt gewist. Bobby Tables is verder vereeuwigd in een speciale website die leert over SQL-injecties.

De bedrijfsnaam lijkt een grap: de maker registreerde al eerder twee bedrijven bij het Britse register. Volgens de omschrijving van het bedrijf gaat het om een IT-consultancy en dat zou wel een memorabele naam zijn. Redditors wijzen erop dat een Pools bedrijf dit ook al eens deed.

Bron: Randall Munroe's XKCD