Waarom zou je eigenlijk C willen leren?

Als we kijken naar de recente Tiobe-indexen - die niet de totale grootte meten, maar de toenemende en afnemende interesse van programmeertalen - zien we dat vooral Google Go in een opwaartse beweging zit en Dart en Swift in iets mindere mate. Maar programmeertaal C zit al een tijdje in een neerwaartse spiraal.

C de moeite?

High-level talen zijn in dit tijdperk met grote vraag naar web- en mobiele applicaties meer in de mode. Die zijn makkelijker te leren en je maakt minder snel fouten - in vergelijking met C tenminste. Je zou daarom kunnen aannemen dat het niet zo nuttig meer is om een low-level taal als C te leren.

Is C nog de moeite waard? Dat is een vraag zonder simpel ja- of nee-antwoord, omdat er duidelijke pluspunten en minpunten zijn. Dus laten we daar even dieper naar kijken om te zien wat de meerwaarde is van C - en voor wie.

Vraag neemt af

C is een fundamentele taal in de geschiedenis van de IT en wordt nog steeds gebruikt. Maar Gartner-analist Mark Driver denkt dat dit wel eens kan veranderen. "C en C++ zijn de moedertalen voor systeemprogrammeren en dat zal wel jaren zo blijven. Maar op den duur zullen andere talen als Google's Go of D deze talen vervangen."

"We zien bijna geen vraag naar C of C++ bij onze IT-klanten", zegt Driver. "We zien wel vraag naar Java en andere high-level talen. Met C heb je niet de mogelijkheden om moderne best practices voor het ontwerpen van architecturen te gebruiken. Talen als C# en Java zijn juist ontworpen om dit soort problemen aan te pakken en groeien daarom nog steeds."

Ode aan de in 2011 overleden grondlegger van C, Dennis Ritchie, met het onder veel programmeurs welbekende liedje 'Write in C'.

Hierna: Maar het zou zomaar kunnen dat de vraag naar kennis van lowleveltalen in de zeer nabije toekomst weer flink groeit, namelijk samen met de groei van internetverbonden hardware.