Datawetenschapper analyseert Radiohead op somberheid

De Spotify-API brengt scores in beeld van bijvoorbeeld hoe dansbaar een plaat is, hoeveel energie ervan uitgaat, maar ook de psychologische term valentie, wat emotionele waarde aangeeft. Een hoge wordt geassocieerd met positieve emoties als vreugde en geluk, terwijl een lage score negatieve emoties als angst en woede aangeeft.

Charlie Thompson haalde als eerste stap deze scores binnen (met waardes van 0 tot 1 met drie cijfers achter de komma) maar veel nummers kregen dezelfde waarde. Bovendien krijg je via de API vooral een beeld van de muziekstijl en niet van de betekenis van een bepaald nummer.

Om somberheid beter te meten, wilde Thompson daarom ook kijken naar de tekst. Hij pakte daarom muziekteksten van Genius via zijn API. Hij gebruikte vervolgens tidytext om de sentimentswaarden van woorden in kaart te brengen. Op deze manier kon hij nauwkeuriger kijken naar de emotionele waarde van muziek. Helemaal perfect is dit niet; Fitter Happier eindigt nog steeds hoog in de index vanwege al diens woorden met een positief sentiment.

Met deze gegevens stelde Thompson deze somberheidsindex samen van de individuele nummers en de albums waar ze van afkomstig zijn. De topper is '15 Step' van het album 'In Rainbows' en het melancholische dieptepunt is 'True Love Waits' van 'A Moon Shaped Pool'.