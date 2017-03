19 handige gratis programmeerboeken

Python: "Dive into Python 3"

Python stijgt nog steeds in populariteit en wordt zelfs standaard meegeleverd met veel Linux distributies. Nu Python 3 wat vaker wordt gebruikt dan Python 2, is het wellicht verstandig je te verdiepen in alle nieuwe features die het derde deel ondersteunt. "Dive into Python 3" is een mooi boek om programmeurs bekend te maken met de taal en het bevat enkele secties die over het omzetten van code van Python 2 naar Python 3.

C++/Java/Python: "Think Python/C++/Jaca: How to Think Like a Computer Scientist"

Een andere mooie introductie voor Python is "Think Python", dit boek is zeer gedetailleerd en legt in geuren en kleuren uit hoe de taal in elkaar steekt. De uitgever Green Tea Press, heeft ook boeken voor C++ en Java.