Soft- en hardware waar we niet op zaten te wachten

Van sommige producten, vernieuwingen of programma's heeft de mensheid (en in het bijzonder de IT-branche) graag afstand genomen.

In een snel ontwikkelende branche als de IT blijven valse starts natuurlijk niet uit. Sommige producten hebben maanden of zelfs jaren nodig om echt gewaardeerd te worden. Andere ontwikkelingen daarentegen lopen uit op een mislukking. Op deze laatste categorie willen wij verder ingaan: de volgende producten waren hun tijd ver vooruit, verkeerd vermarkt of gewoonweg overbodig.

1. Veel te modern: Apple Newton

Als de iPhone de vader van de iPad is, dan is de Apple Newton zijn opa. In 1993 introduceerde de producent uit Cupertino een compleet nieuwe productlijn met de naam 'MessagePad'. Eigenlijk heette het besturingssysteem van de handige mobiele computer 'Newton'. Maar na korte tijd stond deze naam synoniem voor de MessagePad-serie, die in 1998 weer ingesteld werd als gevolg van herstructureringen bij Apple onder Steve Jobs.

Een bijzonder detail van de Newton was de 'lerende handschriftherkenning'. De gebruiker schreef op het touchscreen met een kunststof stift in zijn eigen handschrift, die door de mini-computer telkens weer onthouden werd. Een grote vooruitgang vergeleken met het destijds bekende lettertype 'graffiti', die gebruikers bijvoorbeeld voor pda's speciaal moesten aanleren. Door het geringe CPU-vermogen van de vroegere MessagePads functioneerde de herkenning slechts beperkt. Pas met de nieuwe 'Rosetta'-engine, die in 1996 voor OS 2.0 werd gemaakt, herkende de Newton ook foutloos blokletters.

Een andere conceptuele bijzonderheid van de Newton waren databestanden die onafhankelijk waren van programma's. Meerdere programma's op een apparaat konden informatie zoals e-mails, notities, agendapunten of adressen gemeenschappelijk gebruiken.

Tegenwoordig is het vanzelfsprekend, maar in het begin van de jaren '90 was het echt een vernieuwing, die pas een decennium later haar comeback maakte in de klassieke desktop besturingssystemen. Het Newton-concept had helemaal geen verkeerde timing en had zeker bestaansrecht. Het paste echter simpelweg niet meer in Steve Jobs' plannen na zijn terugkeer bij Apple.