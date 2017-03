Kopieerbeveiliging wordt officiële HTML-standaard

Vorig jaar riep de Free Software Foundation nog op om in actie te komen, omdat dit mogelijk de laatste kans was. De organisatie merkte enige twijfel bij webvader Tim Berners-Lee die de finale beslissing over het opnemen van kopieerbeveiliging Encrypted Media Extensions (EME) in HTMLuitstelde tot dit voorjaar, maar de DRM-standaard lijkt nu nog maar één formele stempel verwijderd van realiteit.

Al in browsers

Het gaat daarbij overigens om DRM in HTML zelf, in de praktijk hebben alle grote browsers (Chrome, IE, Safari, Firefox en Edge) EME al geïmplementeerd. Contentleveranciers willen een vorm van kopieerbeveiliging en zonder HTML-standaard, wijken ze uit naar allerlei plug-ins als Flash en Silverlight in het verleden. Dat alleen al vindt Berners-Lee een goed argument vóór kopieerbeveiliging in HTML.

Digitale burgerrechtenorganisatie EFF meent dat kopieerbeveiliging niet werkt, omdat piraten wel een manier vinden om die te omzeilen en juist betalende klanten worden genaaid met kopieerbeveiliging. Volgens de organisatie weet iedereen dat en draait de DRM-druk juist meer om gevestigde bedrijven juridische tools te geven om bijvoorbeeld mensen die een film of serie met elkaar delen te kunnen frustreren.

Nog tot april

De laatste ontwerpspecificatie is nu naar voren geschoven om uit te roepen tot de nieuwe standaard. De leden van standaardenorganisatie W3C, betalende en vaak grote commerciële partijen, hebben nog tot 19 april de tijd om de argumenten voor en tegen te wikken en wegen. Maar gezien de samenstelling van de organisatie lijkt dit nog slechts een formaliteit.