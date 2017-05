Hardcore programmeerwerk blijft de beste oplossing

Bij meer en meer bedrijven wordt gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd. De beloftes van RAD om binnen een heel korte tijd een app from scratch te maken zijn te mooi om te negeren. De businessprocessen en modelspecialisten hebben de IT-afdeling niet meer nodig: zij kunnen met gebruikersvriendelijke tools verschillende blokken van functionaliteit aan elkaar knopen, een fancy lay-out maken en snel een nieuwe webapplicatie online zetten. Eenmaal gemaakte blokken worden in een bedrijfsbibliotheek gezet om door andere teams te worden gebruikt. Met die blokken kunnen vervolgens nieuwe applicaties weer snel in elkaar geklikt worden.

Auteur: Olga Maas Olga is Application Specialist bij APG, hecht aan uitdaging, ontwikkeling en diversiteit. Specialist in JAVA. Motto: Anders kijken geeft andere oplossingen.

Ook het heersende tekort aan ervaren programmeurs lijkt hiermee opgelost te zijn. De top RAD-producten beloven namelijk dat er geen code aan te pas komt. Snel, secuur en indien gewenst, meteen in de cloud. En dan gemaakt door de business voor de business, door de mensen die de modellen en data kennen en niet door dure, vaak ingehuurde, programmeurs. Een droom van alle managers die nu werkelijkheid wordt door de snelle opmars van RAD.

Daarvan zouden wij toch ook moeten kunnen profiteren? Ons systeem voor het berekenen en beheren van pensioenen is gebouwd om robuust, stabiel en 100% accuraat te zijn. Het moet niet alleen de huidige pensioenen berekenen, maar ook de toekomstige over tien, twintig en dertig jaar. De pensioenregels zijn door de jaren heen mee geëvolueerd met de ontwikkeling van onze maatschappij. In een werkzaam leven gebeurt er heel veel: promotie, baanwissel, huwelijk, scheiding, minder werken... Aan het einde van een loopbaan wordt het carrièrepad verdeeld in stukjes, gemarkeerd door deze veranderingen. Om daarna met de voor die tijd geldende coëfficiënten vermenigvuldigd en weer bij elkaar opgeteld te worden. De salarisverhoging toen je dertig was markeert het einde van één periode en het begin van een volgende. Net zoals ouderschapsverlof of een sabbatical.

We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons systeem sneller aan te passen aan de door de regering opgelegde regelgeving. Daarom zijn we met verschillende RAD-tools aan de slag gegaan en hebben we geprobeerd of wij er ook ons voordeel uit kunnen halen. Maar een oude waarheid heeft ons ingehaald: "Voor ieder ingewikkeld probleem bestaat een eenvoudige oplossing, en die is fout." (Umberto Eco). We liepen tegen problemen aan bij services met loose coupling en ook het pixel perfect design bleek niet eenvoudig te realiseren. En toen er door de complexiteit van de opdracht toch programmeerwerk aan te pas moest komen, raakten we de achilleshiel van RAD. Bij het debuggen moesten we de stroom van data volgen door meerdere applicaties heen om erachter te komen waarom we niet de verwachte getallen zagen. Daardoor ging de tijdwinst die we behaalden bij de makkelijke formulieren meteen in rook op. En de besparing op de programmeurs? Het bleek dat de blokken van functionaliteit niet door de business-specialisten maar door de RAD-experts gemaakt moesten worden. En die zijn nog schaarser dan Java-ontwikkelaars.

De RAD-tools vinden ook bij APG hun toepassing, maar ze zijn niet de silver bullet zoals velen denken. Voor complexe systemen zoals ons pensioenberekeningssysteem blijft codeerwerk nog steeds de beste oplossing. Dus alle hardcore programmeurs die misschien vrezen dat zij binnenkort alleen kleurblokjes van links naar rechts moeten slepen: wees niet bang! Bij ons kun je nog van het echte programmeerwerk genieten!